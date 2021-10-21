أعلن المدير العام للادارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان استعداد الإدارة بكل قطاعاتها التشغيلية لتطبيق قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح مطار الكويت الدولي بكامل طاقته الاستيعابية اعتبارا من الأحد المقبل كما كان قبل جائحة (كورونا).

وقال الفوزان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن مطار الكويت الدولي سيشهد تدريجيا تشغيل رحلات تجارية منتظمة لكل شركات الطيران خلال الفترة المقبلة وفقا لمتطلبات واحتياجات المسافرين مع ربط مطار الكويت بأكبر شبكة مطارات عالمية.

وأضاف أن (الطيران المدني) نجحت خلال فترة جائحة كورونا في التعامل مع متطلبات هذه المرحلة داعيا الجميع سواء شركات الطيران أوالمسافرين إلى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية الكفيلة بدخول الكويت.

وأعرب الفوزان عن الشكر والامتنان لجميع العاملين في مطار الكويت الدولي على جهودهم وتفانيهم وتعاونهم خلال الفترة السابقة والقادمة داعيا الله أن يوفق الجميع لخدمة دولة الكويت.

وكان مجلس الوزراء الكويتي كلف أمس الأربعاء خلال الاجتماع استثنائي في قصر السيف الإدارة العامة للطيران المدني تطبيق المرحلةالثالثة من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي وعودة العمل بالمطار بكامل طاقته الاستيعابية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.