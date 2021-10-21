بحث في طرابلس مع وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية آخر المستجدات

قال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، إن الكويت تؤيد إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر.

كان التقى وزير الخارجية بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش على هامش أعمال مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي تنعقد أعماله اليوم الخميس في العاصمة طرابلس.

وتمت مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وسبل دعم حكومة الوحدة الوطنية لأداء مهامها نحو ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق لعقد الانتخابات المقبلة في شهر ديسمبر من العام الجاري.