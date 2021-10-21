تكرار التنبيه على المصلين بضرورة الالتزام بالاشتراطات بين الحين والآخر



أسامة أبو السعود

أصدر وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية لشؤون المساجـد م. بدر العتيبي، تعميما إداريا رقم ( 18 ) لسنة 2021 موجه للأئمة والخطباء والمؤذنين بشأن «تقارب المصلين بالصفوف».



وجاء في التعميم الذي حصلت "الأنباء" على نسخة منه: "بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر بشـأن خطـة العودة التدريجية للحياة الطبيعية ، يرجى التفضل بالالتزام والتقيد بما يلي :



1- دعوة المصلين إلى تراص الصفوف ، وسد الخلل في صلوات الجمعة والجماعة ، وذلـك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق : 22 / 10 / 2021 م



2- التأكيد على جمهور المصلين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التالية :



- لبس الكمام .



- إحضار سجادة الصلاة الخاصة .



- حث غير المطعمين على التحصين من خلال أخذ اللقاحات المقررة .



- فتح النوافذ والأبواب قبيل الأذان ثم اغلاقها بعد أداء الصلاة بـ 10 دقائق .



- تكرار التنبيه على المصلين بضرورة الالتزام بالاشتراطات بين الحين والآخر .