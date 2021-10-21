اسامة ابو السعود

بدأت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إزالة العلامات الفاصلة بين المصلين في مختلف مساجد البلاد للعودة لرص الصفوف في مختلف مساجد البلاد .

وفي الصور يظهر مسجد سبيكة بمنطقة حولي وقد ازيلت العلامات الفاصلة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزارء وتعميم وزارة الأوقاف لعودة رص الصفوف ابتداء من غد الجمعة .

والتزم المصلون بتطبيق الإجراءات الإحترازية تنفيذاً لقرارات الوزارة وتطبيقاً للتعلميات الصحية من لبس الكمام وإحضار سجادة الصلاة وغيرها من الإجراءات المطبقة في البلاد منذ فتح المساجد للصلاة قبل أشهر .