أعلنت النجمة العالمية سيلين ديون أنها ألغت لأسباب طبية سلسلة حفلات كان من المفترض أن تحييها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وكانون الثاني/يناير 2022 في مدينة لاس فيغاس الأميركية، ضمن جولة تقدّم خلالها برنامجها الجديد.

وقالت المغنية الكندية في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي "يجب أن أركز على صحتي لكي أتحسن بسرعة (...) أريد الخروج من هذا الوضع بأسرع ما يمكن" ، مضيفة أنها "حزينة جداً لهذا الوضع".

وتعاني سيلين ديون "تشنجات عضلية شديدة ومستمرة" تحول دون مشاركتها في التدريبات على المسرح.

وأدى ذلك إلى إلغاء الحفلات التي كان من المقرر أن تحييها من 5 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر، وكذلك تلك التي كانت مبرمجة من 19 كانون الثاني/يناير إلى 5 شباط/فبراير 2022 ، لكن المغنية أملت في أن تعاود جولتها في 9 آذار/مارس 2022.

وكتبت المغنية الكندية "أنا آسفة جداً لكوني خيبت آمال جميع المشجعين الذين خططوا للمجيء إلى لاس فيغاس".

وتبدأ في تشرين الثاني/نوفمبر في دور السينما عروض فيلم "ألين" لفاليري لوميرسييه، وهو فيلم مستوحى بتصرف من حياة ديون.