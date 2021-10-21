حقا للناس فيما يعشقون مذاهب.. ففي محافظة دهوك بشمال العراق يعيش عبد الستار أمين مع أكثر من 70 أفعى في بيته ويستخدم جلدها في إنتاج علاجات تقليدية ويعتقد أنه يجب الحفاظ على الثعابين بدلا من قتلها.

وبمساعدة أُسرته يربي الرجل، وهو كردي عراقي عمره 60 عاما، الأفاعي منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويقول إن بعضها سام لكن معظمها غير سام.

وقال عبد الستار أمين "قبل كنت أربي عديد من الحيوانات مثل القطط والحمام ولاحظت أن كل الناس يربون الحيوانات، فقط الأفعى بالنسبة لهم عدو، ويعلِمون أطفالهم هذا النهج، لذلك السبب ربيت الأفاعي ولحد الآن أني مستمر في تربية الأفاعي في البيت".

وأضاف "عدد الأفاعي ٧٥ إلى ٧٦، الأفاعي الموجودة في بيتي، وأنواع الأفاعي الموجودة هي الأفعى السوداء والأفعى شهمار وهذه الأنواع لا تضر أحدا سواء كان طفلا أو رجلا، وهي مثل الأصدقاء تعيش معنا".

وتغيِر أفاعي عبد الستار جلدها كل عام في فصل الخريف، لا سيما في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني، فيجمعه الرجل ويضغطه في صورة كبسولات صغيرة.

ويقول إن كبسولات جلد الثعبان تعمل كعلاج طبيعي للبواسير ومشكلات القولون وأمراض المعدة الأخرى.

ولم يأت شغف عبد الستار بالثعابين فقط من اعتقاده بأن لها قدرات علاجية. فهو يحترم هذه الزواحف كحيوانات ويعتقد أنه يجب الحفاظ عليها بدلا من قتلها.

وعادة ما ينقذ الأفاعي من القتل في منطقته بأخذها إلى بيته.

وقال "لقد أنقذت كثيرا من الأفاعي من القتل لأن الكثير من الناس يتصلون بي ويقولون إذا لم تحضر سوف نقتل الأفعى، برأيي إذا شخص يقتل أفعى هو جريمة مثل جريمة الذي يقتل إنسانا لأن الأفعى السوداء ليست مُضرة أبدا فهي تأكل الأفاعي السامة والفئران والجرذان والضفادع. لذلك عندما يقولون سوف نقتلها أضطر أن أمسك الأفعى وأنقلها إلى بيتي".

ويقول العطار مروان سليمان إن "الأفاعي الأخرى الجلد يستخدموه لعلاج القولون ومرض البواسير وفي نفس الوقت اللحم مالها (الخاص بها) طري مثل السمك إذا واحد يريد يأكل، هذا أكبر علاج للربو