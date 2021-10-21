كشفت الممثلة الهندية فريدا بينتو/ 37 عاما/ أنها تزوجت من خطيبها كوير تران خلال فترة الاغلاق بسبب جائحة كورونا.

وأجابت بينتو لدى سؤالها في برنامج المغنية كيلي كلاركسون عن خططها لحفل الزفاف " نحن تزوجنا بالفعل".

وقالت" عندما تمت خطوبتنا أعتقدنا أننا سنقيم حفل الزفاف الأكثر روعة، ولكن ظهرت جائحة كورونا ومازالت موجودة، وأدركنا أننا سنستمر في التخطيط لذلك طوال حياتنا ولن ننفذه".

ونقلت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية عن بينتو القول لذلك قررنا الزواج .

وكانت العلاقة بين بينتو وتران بدأت عام 2017، ولكنهما ظهرا سويا لأول مرة علنا خلال بطولة أمريكا المفتوحة للتنس عام .2018

وتم خطوبتهما عام 2019، وكشفت بينتو هذا الصيف عن نبأ حملها في طفلها الأول.