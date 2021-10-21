أظهرت دراسة أجراها مكتب براءات الاختراع الأوروبي في مدينة ميونخ الألمانية أن ألمانيا تتخلف عن دول أوروبية أخرى في مجال البحث في بلاستيك المستقبل.

ووجدت الدراسة، أن براءات الاختراع الألمانية كانت قليلة نسبيا فيما يتعلق بعمليات إعادة التدوير الكيميائية والبيولوجية.

وقال الخبير الاقتصادي في المكتب، يان مينيير: "يمكن القيام بالمزيد هنا... دول أخرى مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا تعتبر أكثر تركيزا إلى حد كبير في هذا المجال".

وتهيمن أوروبا والولايات المتحدة على هذا المجال، حيث تنتج كل منهما ما يقرب من ثلث مجموعات براءات الاختراع في إعادة تدوير البلاستيك والمواد البلاستيكية البديلة المسجلة بين عامي 2010 و .2019

وفي المقابل، احتلت ألمانيا مركزا قويا في التقنيات التي تساعد في استخدام المواد المعاد تدويرها في التصنيع، وكذلك في مجالات مثل فرز النفايات البلاستيكية باستخدام تقنية التعرف البصري والذكاء الاصطناعي، بحسب بيانات مينيير.

وتبلغ حصة اليابان 18%، بينما تمتلك كل من كوريا والصين - اللتين كثيرا ما تكونا قويتين في مجالات أخرى - حصة تبلغ 5% لكل منهما. وسجلت ألمانيا بمفردها حصة تبلغ 8% من براءات الاختراع في هذه المجالات.

وفي الوقت نفسه أشار مينيير إلى أنه في حين أن أوروبا قوية في مجال البحث، إلا أن هناك قصورا في التنفيذ.