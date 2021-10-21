أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن الرجال في جميع أنحاء العالم أكثر عرضة للوفاة من النساء جراء الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" .

ووفقا لأحدث البيانات من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وجد الباحثون في معهد بروكينجز الأمريكي أن معدل الوفيات بكوفيد-19 أعلى بنسبة (1.6) مرة لدى الرجال مقارنة بالنساء، حيث تم تسجيل وفاة 65 ألف رجل زيادة عن معدل وفيات النساء بالفيروس بين فبراير 2020 وأغسطس 2021، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووجد الباحثون أيضًا أن الفجوة أكثر وضوحًا في الفئة العمرية المتوسطة، حيث تظهر البيانات أنه اعتبارًا من 15 سبتمبر كانت الوفيات بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عامًا تقريبًا ضعف الوفيات بين النساء في نفس الفئة العمرية.

ولاحظ الباحثون أنه لا توجد ظروف خاصة موجودة مسبقًا مسؤولة عن الفجوة، حيث أن الحالات متشابهة نسبيًا بين الجنسين، ودعا الباحثون إلى التركيز على التطعيمات، خاصة للفئات الأكثر ضعفاً.

وتلقى حوالي 66% من إجمالي سكان الولايات المتحدة جرعة لقاح واحدة على الأقل، بينما تم تطعيم أكثر بقليل من 57 % بشكل كامل، وفقًا لبيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.