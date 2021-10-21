ذكرت الجمعية الأمريكية لكليات التمريض أن طلبات الالتحاق بكليات التمريض آخذة في الارتفاع، في الوقت الذي تتعرض فيه الممرضات في جميع أنحاء الولايات المتحدة لحالة من الإرهاق، بسبب أزمة كوفيد-19 والعديد من الاستقالة.

وقالت الجمعية - في بيان على موقعها الإلكتروني - إن الدافع وراء تزايد أعداد الالتحاق بكليات التمريض هو أن الشباب يرون في حالة الطوارئ العالمية فرصة وتحديًا.

وأشارت إلى أنه على الصعيد الوطني، زاد الالتحاق ببرامج تمريض البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بنسبة 5.6٪ في عام 2020، مقارنة بالعام الذي سبقه، ما يزيد قليلاً عن 250 ألف طالب، ولن تكون أرقام العام الدراسي الحالي 2021-22 متاحة حتى يناير القادم، لكن رصد المسؤولون زيادة في الإقبال على تخصص التمريض.