أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة اليد أن إسبانيا والبرتغال وسويسرا اتفقوا على تقديم طلب مشترك لتنظيم بطولة كأس الأمم الأوروبية للرجال المقررة في 2028 وأن استاد "سانتياجو برنابيو" معقل نادي ريال مدريد الإسباني أحد الملاعب المرشحة لاستضافة فعاليات البطولة.

وخضع استاد "سانتياجو برنابيو" ، الذي تبلغ سعته أكثر من 80 ألف مشجع ، لعملية تطوير وتحديث هائلة في الفترة الماضية ، وتضمنت عملية التحديث تركيب سقف متحرك للاستاد.

ويمنح الاتحاد الأوروبي لكرة اليد حق تنظيم بطولتي كأس الأمم لكل من الرجال ولسيدات لنسختي 2026 و2028 خلال الاجتماع المقرر لجمعيته العمومية (كونجرس) في 20 تشرين ثان/نزفمبر المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا.

وكانت سويسرا تقدمت بطلب لاستضافة نسخة 2028 فيما تقدمت إسبانيا والبرتغال بملف مشترك.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن الدول الثلاثة تقدمت الآن بملف مشترك وأن الاتحاد وافق على قبول الملف المشترك.

وبالنسبة للبطولات الثلاثة الأخرى ، تلقى الاتحاد ملفا واحدا لطلب استضافة كل من هذه البطولات حيث تلقى ملفا مشتركا بين النرويج والسويد والدنمارك لاستضافة بطولة 2026 للرجال وملفا مماثلا من الدول الثلاثة لاستضافة بطولة السيدات في 2028 وملفا من روسيا لاستضافة نسخو 2026 على مستوى السيدات.