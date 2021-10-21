بعد سنوات من التأجيل والعقبات العديدة بدأ في الولايات المتحدة تداول صندوق الاستثمار القابل للتداول "برو شيرز بتكوين استراتيجي" وهو أول صندوق قابل للتداول للاستثمار في عقود العملة الرقمية المشفرة بتكوين الآجلة، وهو ما يمثل لحظة مهمة بالنسبة لصناعة العملات الرقمية المشفرة في العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه لحظة طال انتظارها من جانب مجتمع البتكوين والمستثمرين في بورصة الأوراق المالية الأمريكية، حيث كان الكثيرون منهم يقولون إن موعد طرح صندوق استثمار قابل للتداول يرتبط بالبتكوين قد آن منذ وقت طويل.

يذكر أن صندوق برو شيرز يعتمد على العقود الآجلة وقدم أوراق تسجيله وفقا لقواعد صناديق الاستثمار المشترك التي يقول جاري جينسلر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية الأمريكية إنها توفر "حماية مهمة للمستثمرين".