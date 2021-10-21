أعلن مكتب الاحصاء البريطاني اليوم الخميس أنه تم تسجيل ثاني أكبر عجز في الموازنة خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك منذ بدء جمع البيانات عام .1993

وقد بلغ صافي اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك العامة 8ر21 مليار جنيه استرليني (1ر30 مليار دولار) خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، فيما يعد ثاني أكبر اقتراض يتم تسجيله منذ بدء جمع البيانات الشهرية عام .1993 وكان حجم الاقتراض أقل بواقع 7 مليارات مقارنة بأيلول/سبتمبر .2020

وبلغ إجمالي اقتراض القطاع العام للعام المالي حتى أيلول/سبتمبر 2021 باستثناء البنوك 1ر108 مليار جنيه استرليني.

وأظهرت البيانات صافي دين القطاع العام باستثناء بنوك القطاع العام 22ر2 تريليون جنيه استرليني في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، أي نحو 5ر95% من إجمالي الناتج المحلي، حيث تعد هذه النسبة الأعلى منذ أن تم تسجيل نسبة 3ر98% في آذار/مارس .1963