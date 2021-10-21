انتهت الفنانة منى عبدالغني، من تصوير مشاهد دورها بمسلسلها الجديد "على بُعد مسافة من الحب"، بالعاصمة الأردنية "عمان"، والمقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل.

وقالت منى عبدالغني - عبر حسابها الشخصي على الفيس بوك - :" كانت تجربة رائعة فعلا مع فريق عمل مسلسل "على بعد مسافة من الحب"، والمخرج حسام حجاوي، وبمشاركة مجموعة من الفنانين العرب من مصر والسعودية والعراق".

المسلسل من انتاج عصام حجاوي، وبطولة نخبة من الفنانين الكبار من مصر والعراق والسعودية والأردن، ويشارك في البطولة مي سليم، منى عبد الغني، جود السفياني، وكارين، ومن تأليف سليمان أبو شارب، وإخراج حسام حجاوي

كان المنتج عصام حجاوي قد شارك في الماراثون الرمضاني الماضي بعدة أعمال درامية وكوميدية، وحققت نجاحات كبيرة، منها مسلسل "جلمود الصحارى" والمسلسل الكوميدي "بلاقي عندك شغل"، والمسلسل الاجتماعي "لعبة الانتقام"، ومسلسل "كرم العلالي".