يكرس متحف "سنتر بومبيدو" في باريس واحدا من أكثر المعارض شمولا، في مختلف أنحاء العالم للفنان الألماني، جورج باسيليتس83/ عاما/ ، حيث سيتم عرض أعماله، التي تعود لـ60 عاما.

وذكر برنارد بليستين، أمين المعرض، الذي يستمر حتى السابع من آذار/مارس 2022 أن الفنان الألماني، الذي تم انتخابه عضوا في الأكاديمية الفرنسية للفنون الرفيعة في تشرين أول/أكتوبر 2019، ربما يحظى باحترام أكثر في فرنسا عنه في ألمانيا.

وأوضح المدير السابق لمتحف "سنتر بومبيدو" للفن الحديث أن ألمانيا أحيانا ما كانت تنتقد باسيليتس.

ومن بين أشياء أخرى، يلمح المدير السابق لمتحف "سنتر بومبيدو" إلى استقبال الأعمال العظيمة للفنان الألماني، التي أنجزها في الفترة من عام 1960 حتى عام 1963، مثل "صورة زيتية" و"ليلة طويلة أسفل البالوعة".

وأوضح بليستين أن باسيليتس قبل كل شيء أحد فنانين تاريخ الرسم، فقد ابتكر لغة تصويرية بين التصوير والتجريد مع العديد من المراجع النمطية.