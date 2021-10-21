أعلن منظمو "يوروفيجن" الأربعاء أن النسخة المقبلة من المسابقة الغنائية الأوروبية التي تستضيفها مدينة تورينو شمال إيطاليا في أيار/مايو المقبل ستجمع 41 بلدا.

وقالت الهيئة الأوروبية للبث الإذاعي والتلفزيوني، الجهة المنظمة للحدث، أن البلدان الـ39 التي شاركت في نسخة العام 2021 ستحضر أيضا خلال الدورة المقبلة للمسابقة، إلى جانب بلدين آخرين هما مونتينيغرو وأرمينيا التي تعود آخر مشاركة لها في المسابقة إلى عام 2019.

ولفتت الهيئة التي تتخذ مقرا لها في جنيف إلى أن 36 من البلدان المشاركة الـ41 ستتواجه خلال حفلتي نصف النهائي، لاختيار عشرين متسابقا من بينهم يتأهلون إلى الحفلة النهائية بجانب البلدان الخمسة التي تتأهل تلقائيا إلى النهائي لكونها أبرز ممولي المسابقة: وهي ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.

وقال المشرف التنفيذي على مسابقة "يوروفيجن" في البيان "نحن متشوقون لرؤية أكثر من 40 هيئة للبث الإذاعي والتلفزيوني في تورينو في أيار/مايو المقبل للتنافس على لقب يوروفيجن الشهير".

وتستضف إيطاليا النسخة السادسة والستين من الحدث إثر فوز فرقة "مونيسكين" الإيطالية للروك خلال مسابقة هذا العام في روتردام.

وستكون هذه ثالث مرة تنظم فيها إيطاليا "يوروفيجن"، بعد نابولي سنة 1965 وروما سنة 1991.

وتقام الحفلة النهائية لمسابقة "يوروفيجن" في 14 أيار/مايو في "بالا أوليمبيكو"، أحد أكبر المدارج المسقوفة في إيطاليا.

وفي 2021، تابع نحو 190 مليون شخص المسابقة عبر التلفزيون والإنترنت.