سرق قراصنة إنترنت في إيطاليا كميات ضخمة من بيانات الفنانين وطالبوا بثلاثة ملايين يورو (4ر3 مليون دولار) فدية من أجل إعادتها.

وتعرضت الجمعية الإيطالية للمؤلفين والناشرين التي تجمع عائدات بالنيابة عن الموسيقيين والممثلين والمؤلفين والراقصين، للاختراق مما تسبب في تشفير نحو 60 جيجابايت من المواد ولم يعد من الممكن قراءتها.

وقال جياتانو بلانديني، مدير الجمعية لوكالة أنباء "انسا" الإيطالية إنه تم تحميل 28 ألف وثيقة، تشمل عناوين وبطاقات هوية ومعلومات طبية، وعرضت جزئيا للبيع على الشبكة المظلمة.

وأوضح بلانديني إن القراصنة طلبوا 3 ملايين يورو بعملة البيتكوين، إلا أنه أكد أن "الجمعية الإيطالية للمؤلفين والناشرين لن تدفع فدية، وأضاف أنه تم إبلاع السلطات وهي الآن تتعامل مع القضية.