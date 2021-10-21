أيد 30% من الألمان في استطلاع للرأي التقنين العام لتداول نبات القنب المخدر.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته محطة "آر تي إل" التلفزيونية أن 59% من الألمان يرون في المقابل أنه يجب قصر تداول القنب على الأغراض الطبية فقط.

ويرى 7% فقط أنه ينبغي بوجه عام حظر استهلاك أو تداول القنب.

وتسمح ألمانيا باستهلاك القنب للأغراض الطبية منذ عام 2017، ويمكن للأطباء وصفه على سبيل المثال لتخفيف الآلام عند المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي وشمل نحو ألف ألماني، كان التأييد الأكبر للتقنين العام بين الشباب، حيث بلغت بين الذين تترواح أعمارهم بين 14 و 29عاما 39%، ووصلت إلى 41% بين من تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 44 عاما. وتبلغ نسبة المؤيديين بين أنصار حزب الخضر 48%، وحزب اليسار 50%.

وفي المقابل، كان التأييد الأكبر لقصر استهلاك القنب على الأغراض الطبية بين كبار السن، حيث بلغت بين من تفوق أعمارهم 60 عاما 71%. ويؤيد هذا الرأي بشكل خاص أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي (69%) والتحالف المسيحي (65%) وحزب البديل من أجل ألمانيا (61%).

وعلى خلفية المحادثات الاستكشافية لتشكيل ائتلاف حاكم محتمل بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، عاد الجدل بشدة حول تقنين القنب في ألمانيا. ويؤيد الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر تقنين القنب و"بيعه في منافذ متخصصة مرخصة"، بينما يدعو الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى "الإتاحة المنظمة" للبالغين، على أن تكون في البداية عبر مشاريع نموذجية مصحوبة بعروض للوقاية والاستشارة. ولم يرد هذا الموضوع في مذكرة نتائج المحادثات الاستكشافية التي جرت بين الأحزاب الثلاثة.