تم الكشف عن قائمة أكبر 50 شركة للواقع الافتراضي في الصين في المؤتمر العالمي لعام 2021 حول صناعة الواقع الافتراضي، الذي افتتح في مدينة نانتشانغ حاضرة مقاطعة جيانغشي شرقي الصين.

وتصدرت القائمة شركة إتش تي سي للاتصالات المحدودة وشركة بكين بايدو نتكوم للعلوم والتكنولوجيا المحدودة، وشركة جورتيك لتصنيع المكونات الكهربائية الصوتية.

وتم إصدار القائمة لأول مرة في عام 2019، وتم تجميعها بواسطة تحالف صناعة الواقع الافتراضي، حيث شارك أكثر من 30 خبيرا في صناعة الواقع الافتراضي في وضع اللمسات الأخيرة على التصنيف هذا العام.

كما تم إدراج الشركات الشهيرة في مجالات الإنترنت والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مثل لينوفو وايفلايتك و أي تشييي، في القائمة.

وتستضيف وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وحكومة مقاطعة جيانغشي المؤتمر كل عام في نانتشانغ منذ عام 2018.

وسجل حجم سوق الواقع الافتراضي في الصين زيادة سنوية بنسبة 46.2 في المائة في عام 2020، وفقًا لبيانات من سي سي أي دي للاستشارات.