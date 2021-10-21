في منطقة ريفية في جنوب إفريقيا كانت يومًا ما إحدى أهم مناطق إنتاج الذهب في العالم، عثرت شركة رينيرجن المنتجة للغاز الطبيعي على كنز من نوع آخر: رواسب الهيليوم.

هذا المورد الطبيعي، الضروري لتصنيع الرقائق الإلكترونية، وتشغيل الماسحات الضوئية الطبية وحتى استكشاف الفضاء، تنتجه أقل من عشرة بلدان.

واكتشاف رينيرجن التي تتوقع أن تبدأ باستغلاله في غضون أشهر، لا يضع جنوب إفريقيا فقط بين هذه الحفنة الصغيرة من الدول سعيدة الحظ، ولكن الشركة تقول إن منجمها هو الأغنى والأنظف على الكوكب.

لم يكن الرئيس التنفيذي للشركة ومدير عملياتها ستيفانو ماراني ونيك ميتشل يبحثان عن الهيليوم عندما اشتريا حقوق استخراج الغاز في منطقة تبلغ مساحتها 187 ألف هكتار في عام 2012 مقابل دولار واحد.

يقول ماراني إن الأرض كانت مرهونة وأراد أصحابها التخلص منها. وكان الهدف الأساسي من شراء الحقوق هو استخدام الغاز الطبيعي من أربع آبار موجودة فيها لتزويد منجم ذهب قريب بالوقود.

يتابع ماراني "كان من المفترض أن يكون مشروعاً ثانوياً بالنسبة لنا".

ولكن عندما أخذت عينات لتحليل التركيب الكيميائي للغاز، هنا، يقول ماراني "أدركنا أننا عثرنا على شيء مميز". فقد كشفت التحاليل عن وجود الهيليوم في الغاز بتركيزات من 2% إلى 4%، وهي نسبة عالية جداً وفقاً للمعايير العالمية.

يقول جون غلوياس، مدير معهد الطاقة بجامعة دورهام بالمملكة المتحدة، إن التركيزات التي تقل عن 1% يمكن أن تكون مجدية تجاريًا اعتمادًا على البنية التحتية المتوفرة في الموقع والغازات الأخرى الممزوجة معها.

في الولايات المتحدة، يُستخرج الهيليوم بتركيزات من 0,3%.

وتقول رينيرجن إن أعمال الاستكشاف في الموقع منذ ذلك الحين أتاحت العثور على تركيزات تصل إلى 12%.

بلغت قيمة سوق الهليوم العالمي 10,6 مليارات دولار في 2019، وفق مركز الابحاث والأسواق.