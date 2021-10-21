أعلنت شركة ناشئة للتكنولوجيا الحيوية في اليابان، عن بدء تجارب سريرية للقاح ضد فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة اليابانية بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه يتم استخدام الحمض النووي الريبوزي المرسال ويتطلب جرعة أقل من نظرائه الموجودة بالفعل.

وأشارت إلى أن لقاحي فايزر- بيونتيك وموديرنا الأمريكيين يستخدمان أيضا الحمض النووي الريبوزي المرسال ما يجعل تدفق المعلومات الوراثية ممكنا.

وأضافت الشركة أن المرحلة الأولى من التجربة بدأت في مستشفى جامعة أوئيتا جنوب غرب اليابان وتعد خامس شركة تجري تجارب سريرية على لقاحات فيروس كورونا مطورة محليا في اليابان.