تجري سلطات مدينة موسكو قرعة على عشر شقق سكنية في المدينة تمنح لفائزين تسحب أسماؤهم عشوائيا من السكان الذين تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد(كوفيدـــ 19) بجرعتيه والمشاركين في القرعة.

وبحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، ستبدأ السحوبات في 27 أكتوبر الجاري وستقام يوم الأربعاء من كل أسبوع وتستمر لمدة خمسة أسابيع، وسيتم الإعلان عن الفائزين على الهواء ونشر أسمائهم على موقع البواية الحكومية لبلدية موسكو، "mos.ru".

وأضافت أن سكان موسكو الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لكورونا في الفترة من 18 أكتوبر الجاري وحتى 21 نوفمبر المقبل يمكنهم المشاركة في المسابقة.

وأوضحت بلدية موسكو في بيان لها أن كل أسبوع ولمدة خمسة أسابيع، بدءا من 27 أكتوبر، سيتم سحب شقتين من غرفة واحدة في موسكو وسيتمكن مواطنو روسيا (البالغون) الذين لديهم بوليصة تأمين طبي إلزامي في موسكو من المشاركة في السحوبات.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تشجيع المواطنين على تلقي اللقاح، علما بأن قرار التطعيم في موسكو هو قرار طوعي للمواطنين، إلا أن السلطات تشجع وتدعو للتطعيم بسرعة للوقاية وللسلامة العامة والحد من تفشي الفيروس.