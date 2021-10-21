قررت الحكومة النمساوية أنه سوف يتعين على معظم العاملين تقديم ما يثبت حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا و سلبية إصابتهم بالفيروس أو تعافيهم ابتداء من الأول من تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وستجري السلطات الصحية فحوصات في أماكن العمل للتحقق من الالتزام بالقواعد. وقال وزير العمل مارتن كوشر إن عدم تقديم ما يثبت الوضع الصحي قد يؤدي لتغريم العاملين 500 يورو (580 دولار) و 3600 يورو لصاحب العمل.

وأضاف كوشر أنه يأمل أن يتم عدم فرض الغرامات من خلال فرض أصحاب العمل للقواعد وإمكانية العمل من المنزل بالنسبة لمن يرفضون تقديم ما يفيد بوضعهم بالنسبة لفيروس كورونا.

وهناك استثناءات من هذا الالتزام ، بالنسبة للعاملين الذين لا يتواصلون بصورة دورية مع أخرين، مثل سائقي الشاحنات.

وبعد أن بقى أقل من 150 أسبوعا، ارتفع معدل سبعة أيام لرصد حالات الاصابة الجديدة خلال الأيام الأخيرة، ووصلت مؤخرا إلى .183

وقد حصل نحو 62% من سكان النمسا على جرعات اللقاح كاملة.