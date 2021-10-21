استقبل نائب الملك ولي العهد بمملكة البحرين الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في قصر الرفاع اليوم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.

وحضر اللقاء رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، ورئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

وأكد نائب الملك ولي العهد خلال اللقاء على ما يربط مملكة البحرين بدولة الكويت من علاقات راسخة في تاريخ البلدين، مؤكداً الحرص على مواصلة دعم التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وأكد نائب الملك ولي العهد أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك لتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين البلدين والشعبين الشقيقين على كافة الأصعدة.

من جهته أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب الملك ولي العهد على ما يبديه سموه من حرص دائم على دعم وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت في مختلف المجالات.

وأكد الغانم على تميز وخصوصية العلاقات البحرينية الكويتية وحرص القيادتين السياسيتين في البلدين على ترسيخها بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.