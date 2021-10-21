عبدالعزيز الفضلي

اكدت وزارة التربية رفضها لما ورد في المقطع المصور الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى المدارس والذي يظهر فيه احتفالية لا تتعلق بالعملية التعليمية والتربوية ولا تمت لها بصلة، ‏مشددةً على أهمية الدور التربوي والتعليمي لإدارات المدارس ‏في غرس القيم والمفاهيم والمبادئ السامية والهادفة، مشيرة في هذا الصدد الى انه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بهذا الشأن واحالة المتسببين للتحقيق.

‏ وتهيب وزارة التربية بجميع المسؤولين في الادارات التعليمية بضرورة الالتزام التام باللوائح والنظم والقرارات التربوية.