عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين الشقيقة فوزية بنت عبدالله زينل وذلك بمقر مجلس النواب البحريني بالقضيبية.

وتركزت المباحثات على سبل دعم مجالات التعاون الثنائي بين البرلمانين الكويتي والبحريني سواء على المستوى النيابي أو على مستوى الأمانتين العامتين في كلا المجلسين.

كما تطرقت المباحثات الى سبل تنسيق المواقف المشتركة ضمن المجموعتين الخليجية والعربية فيما يتعلق بالقضايا التي سيتم طرحها في الاستحقاقات البرلمانية القارية والدولية المقبلة وعلى رأسها مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر انعقاده في العاصمة الإسبانية مدريد آواخر نوفمبر المقبل.

وعقب المباحثات قام الغانم بمعية رئيسة مجلس النواب البحريني بجولة في مبنى المجلس حيث وقع كلمة في سجل زوار الشرف بمجلس النواب البحريني.

وحضر المباحثات سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، وعدد من أعضاء مجلس النواب البحريني.