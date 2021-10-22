تحت رعاية وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، تواصل شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية استعداداتها لعقد المؤتمر الافتراضي العالمي الثاني لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل، من الساعة 3 إلى 12 مساء، عبر منصة الذكاء الاصطناعي، بمشاركة عالمية وخليجية وعربية واسعة لتبادل والرؤى المستقبلية التجارب العالمية الناجحة.



وفي هذا السياق، قالت رئيسة المؤتمر والمؤسس شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية د.هنادي المباركي، في تصريح صحافي إن المؤتمر ينقسم إلى 3 أجزاء يبدأ من حفل الافتتاح الذي يشارك به الوزراء والشخصيات القيادية، ثم بعد ذلك يبدأ كبار الخبراء والممارسين وراسمي السياسات العليا في تقديم استراتيجيتهم وخبراتهم الناجحة والمتنوعة.



أما الجزء الثالث فهو العروض التقديمية للاقتصاديين والشركات والمؤسسات التمويلية والبحثية والمبتكرين في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار المؤسسي، وآخر ما توصل اليه العالم من الابتكارات والاختراعات في المجالات المتعددة مثل الصحة والتعليم والاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة.



وركزت المباركي على استخدام المناهج الابتكارية في تدريس ريادة الأعمال والإبداع، وهو أحد المحاور المهمة للمؤتمر، كما ذكرت أن اليونسكو بينت وجود العديد من الأبعاد للابتكار في التعليم، والتي تم التركيز عليها في القرن الواحد والعشرين، ومن ضمن تلك الأبعاد مهارات الاتصال والتعاون البناء، وتنمية ثقافة الابتكار بعبارات بسيطة داخل المؤسسات التعليمية.



وأوضحت أن ما يهدف إليه تطوير منهجية الابتكار في المؤسسات التعليمية مساعدة الشركات والوزارات والمنظمات على إنشاء نظم ابتكارية وإدارية متميزة وتحقيق الربحية. حيث يعد الابتكار في التعليم من الوسائل الرئيسية لتحسين جودته، والارتقاء بالمنظومة التعليمية للوصول للمقاييس العالمية.



في حين تعرف استراتيجيات الابتكار في التعليم عبر تقديم منتجات وخدمات جديدة من خلال المؤسسات التعليمية، مثل المناهج الحديثة والكتب المدرسية المطورة، كما تقدم لنا العديد من العمليات الجديدة مثل خدمة التعلم الإلكتروني وتطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم التكنولوجي.