تمكنت شركة تسلا من التفوق على توقعات أرباح الربع الثالث، على الرغم من نقص أشباه الموصلات وتحديات سلسلة التوريد التي أعاقت شركات صناعة السيارات المنافسة، حيث سجلت الشركة صافي دخل بـ 1.62 مليار دولار، وهي المرة الثانية التي تجاوزت فيها أرباح الشركة المليار دولار، مقارنة مع 331 مليون دولار بالربع الثالث من 2020. وجاءت النتائج القياسية مدفوعة بتحسن هوامش الربح الإجمالية بنسبة 30.5% على أعمال السيارات و26.6% بشكل عام، وكلاهما يمثل رقما قياسيا في الأرباع الخمسة الماضية على الأقل، وارتفعت المبيعات في شركة السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، التي أسسها إيلون ماسك، بنسبة 57% لتصل إلى 13.8 مليار دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 13.9 مليار دولار. وقالت شركة تسلا، إن الأرباح وصلت إلى 1.86 دولار للسهم على أساس معدل، وقد تفوق ذلك على متوسط تقديرات المحللين البالغ 1.67 دولار.