توعدت الولايات المتحدة الأميركية أمس، بالرد على الاستهداف «المنسق والمدروس» بطائرات مسيرة، الذي طال قاعدتها العسكرية في منطقة «التنف» قرب المثلث الحدودي مع الأردن والعراق جنوب شرقي سورية.



وقالت القيادة الأميركية الوسطى إنها «تحتفظ بحق الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف في الزمان والمكان المناسبين»، مؤكدة أن الهجوم على القاعدة، متعمد وتم بطائرات مسيرة، مضيفة أنها تجري تحقيقا في الواقعة حاليا.



وكانت القاعدة الأميركية، تعرضت ليل أمس الأول، لهجوم شنته طائرات مسيرة «درونز» انطلقت من الأراضي السورية. وأكدت وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» في وقت لاحق الهجوم، موضحة أن الهجوم تم عبر مسيرات وبنيران غير مباشرة، ولا يوجد إصابات في صفوف الأميركيين. وفرضت القوات الأميركية حظرا جويا في سماء منطقة القاعدة ومحيطها، كما سجل استنفار لجنود «التحالف الدولي»، وفق الوكالة. من جانبها، قالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» إن الهجوم الذي تعرضت له قاعدة التنف «منسق ومدروس عبر مسيرات ونيران غير مباشرة، بحسب التقارير الأولية»، وفق ما نقلت قناة «الحرة» الأميركية. وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية بيل أوربان أنه لا إصابات في صفوف الأميركيين، في حين يتم التواصل مع الشركاء لمعرفة ما إذا كانت هناك إصابات لديهم. وأضاف البيان أن «القوات الأميركية تحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس وبحق الرد في الزمان والمكان اللذين تختارهما».



من جهة أخرى، نقلت قناة «روسيا اليوم» عن مصادر أمنية عراقية مرتبطة بـ «التحالف الدولي»، قولهم إن 5 طائرات مسيرة ملغمة استهدفت قاعدة التنف، موضحة أن الهجوم نفذ من داخل الأراضي السورية وليس العراقية. وأكدت المصادر أن «قوات التحالف الدولي كانت تمتلك معلومات عن هذا الهجوم». وتقع قاعدة التنف العسكرية في المنطقة 55، بالقرب من مثلث الحدود السورية مع الأردن والعراق جنوبي سورية، أنشأها «التحالف الدولي»، الذي تقوده الولايات المتحدة في العام 2016، في إطار حربه ضد داعش وبات يعد ضمن الاستراتيجية الأميركية الأوسع لاحتواء المد العسكري الإيراني في المنطقة.