يعقوب العوضي



تتجه أنظار محبي كرة اليد الكويتية إلى صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في الـ 5.30 غدا السبت حيث لقاء القادسية (نقطتان) مع كاظمة (5 نقاط) ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، كما يلتقي في الـ 7.30 القرين (بلا رصيد) مع الفحيحيل (نقطة واحدة).



ويمر الأصفر بوقت عصيب على مستوى النتائج إذ لم يجمع سوى نقطتين من 4 مباريات، وعليه اليوم أن يحقق نتيجة إيجابية والخروج بنقطتي اللقاء دون الالتفات لأي حسابات أخرى، ويملك الجهاز الفني للأصفر بقيادة المدرب الوطني وليد سالمين والمدرب الوطني أمجد مقبل عدة أسماء من شأنها تحقيق المطلوب، ومنهم حارس المرمى سلمان المزعل، مبارك الخالدي، عبدالعزيز سالمين، سعود الجريد، محمد البلوشي، محمد اليحيوح، حارس المرمى فهد صلبوخ والمحترفان البحرينيان محمد حبيب وأحمد المقابي.



وفي المقابل، قدم كاظمة مستويات مميزة، لكنه تعثر أمام الكويت بخسارة وأمام الفحيحيل بتعادل ويسعى اليوم لاستئناف نتائجه الإيجابية والنهوض من جديد، ويعول مدربه مروان رجب على كل من المحترفين بلال بن حمام وعلي عبدالقادر إلى جانب إبراهيم الأمير، وإسماعيل الخزعل، وعبدالعزيز نجيب، ومحمد متعب، وفي حراسة المرمى تركي الخالدي، سعد الحيدري ومحمد مراد.



أما القرين والفحيحيل فالفوز ولا شيء غيره سيمنحهما أولى الخطوات في تحسين الترتيب العام والهروب من مركزي الهبوط، والوصول الى بر الأمان.



وفي الدرجة الأولى تقام مباراتان على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية يلعب في الأولى الجهراء (4 نقاط) مع الصليبخات (8 نقاط) في الـ 5.30، وفي الثانية يتواجه النصر (4 نقاط) مع الساحل (بلا رصيد) في الـ 7.30.