هادي العنزي



بدأ الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت ونظيره الجهراء بأفضل طريقة ممكنة مشوارهما في الدوري الممتاز، بعدما تجاوز الأبيض نظيره القرين بنتيجة 118-78، فيما صدم الجهراء نظيره القادسية بفارق 3 نقاط وبنتيجة 68-65 نقطة، ليسجلا أول فوز لهما في البطولة، في المباراتين اللتين أقيمتا على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله.



جاءت المباراة الأولى، بأفضلية للكويت على مدار أشواطها الأربعة، تفوق حامل لقب الدوري في الربع الأول 34-23 نقطة، وواصل بطل الخليج سيطرته على مجريات المواجهة منهيا النصف الأول منها بفارق 20 نقطة (57-37)، ومع بداية النصف الثاني زاد لاعبو الكويت من وتيرة الأداء دفاعا وهجوما، ليزداد فارق النقاط بين الفريقين لمصلحة «العميد» الذي سجل 36 نقطة، فيما لم يسجل لاعبو القرين سوى 19 نقطة فقط. ولم يكن الربع الأخير بأفضل من سابقيه، وإن سعى لاعبو القرين لتقليص الفارق لكن الأفضلية بقيت للأبيض (25-23).



وجاءت المباراة الثانية أكثر إثارة وندية بين القادسية والجهراء، وتبادل الفريقان الأفضلية، الربع الأول خرج بأفضلية «جهراوية» وبفارق 4 نقاط (20-16)، لكن الأصفر عاد في الربع الثاني مقلصا الفارق، ومنهيا النصف الأول لمصلحته 36-35 نقطة. استمرت الإثارة والندية بين الفريقين في الربع الثالث والرابع تواليا، لكن الكلمة العليا دانت للجهراء الذي تمكن من حسمهما لمصلحته 17-15 و16-14 تواليا.