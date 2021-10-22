القاهرة - سامي عبدالفتاح



يفتتح اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رباعية الأندية المصرية في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية الافريقيتين، والتي تقام اليوم وغدا ما بين القاهرة والاسكندرية، حيث يستضيف الزمالك بملعب ستاد القاهرة في لقاء الإياب لدور الـ32 لبطولة دوري الأبطال نظيره توسكر الكيني في الـ 7 مساء اليوم بتوقيت الكويت.



فيما تقام غدا السبت المباريات الثلاث الأخرى، حيث تبدأ باستضافة المصري البورسعيدي لفريق سلطات الموارد الاوغندي في الـ 4 عصرا بتوقيت الكويت على ملعب ستاد برج العرب، ضمن جولة الإياب لدور الـ32 الأول للبطولة الكونفيدرالية، وتتبعه في الـ 7 مساء المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبطل النيجر الحرس الوطني بملعب ستاد السلام، وهو اللقاء الذي تنتظره جماهير الأهلي لتقييم أداء الفريق ومدربه موسيماني، بعد التعادل 1-1 في مواجهة الذهاب.



ويختتم الظهور الرباعي للأندية المصرية في الـ 10 مساء بتوقيت الكويت، بمباراة تجمع بيراميدز وعزام يونايتد الاوغندي، ضمن مواجهات دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية، وذلك على ملعب الدفاع الجوي، وكان انتهى لقاء الذهاب 0-0.



إلى ذلك، وقبل انتخابات النادي الأهلي، منح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، القلادة الذهبية لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد د. حسن مصطفى، ورئيس الأهلي الأسبق حسن حمدي، وذلك بعد 48 ساعة من مؤتمر استعرض خلاله الخطيب انجازات المجلس الحالي، وبرنامج المجلس القادم.