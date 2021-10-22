يطلق بنك الكويت الوطني سباق الجري السبت 4 ديسمبر المقبل، ويأتي إطلاق سباق الوطني للجري بعد 25 عاما دأب خلالها على إطلاق سباق المشي. وتأتي هذه الخطوة الجديدة لإضافة مزيد من الاستمتاع والحماس على السباق وتغطية شريحة أكبر من الرياضيين والهواة على حد سواء، إلى جانب جعله حدثا عائليا بامتياز.



ويقدم السباق هذا العام فرصة لجميع المشاركين للدخول في السحب الختامي للفوز بسحب الجائزة الكبرى وهو سيارة نيسان اكستيرا 2021 مقدمة من الشريك الاستراتيجي للسباق مجموعة البابطين، إضافة إلى مكافأة أول ستة متسابقين بجوائز نقدية قيمة.



كما يتضمن الحفل الختامي للسباق العديد من الفعاليات والنشاطات والمفاجآت. وقد خصص بنك الكويت الوطني على هامش السباق مجموعة من النشاطات والألعاب الرياضية لجميع أفراد العائلة. بإمكانكم التسجيل بزيارة nbk.com/nbkrun.



وفي تعليقها، قالت مساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال المطر: «كنا نتطلع بفارغ الصبر لعودة هذا الحدث الرياضي الضخم الذي انتظرناه نحن بقدر ما انتظرته الكويت بعد توقفه بسبب الظروف الصحية والوبائية التي استجدت. وعندما أخذنا قرار العودة ارتأينا أن نقدم من خلال هذا السباق شيئا جديدا ومختلفا ليكون مكانا تستمتع فيه جميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار وهذا ما نستحقه جميعا بعد كل هذا الانتظار».



وأكدت المطر أن التزام بنك الكويت الوطني بإطلاق هذا السباق هو جزء لا يتجزأ من مساهماته المتنامية لتعزيز الاستدامة، داعية الجميع ليكون شريكا في هذا الحدث الرياضي في الرابع من ديسمبر للجري والمنافسة والاستمتاع.



ولفتت المطر إلى أن هذا المهرجان الرياضي والاجتماعي لطالما كان حدثا غير مسبوق في كل مرة ينطلق، نظرا للمشاركة الشعبية الضخمة التي تواكبه والزخم الجماهيري الذي يستقطبه سنويا. وأضافت: نحن متحمسون لأن تكون انطلاقة النسخة الجديدة للجري من هذا السباق مثل سابقها للمشي لا بل أكثر حماسة وزخما.



وتبلغ مسافة السباق 11 كيلومترا، حيث ستكون نقطة انطلاق السباق للنساء والرجال من الجزيرة الخضراء في تمام 8:30 صباحا والانتهاء في حديقة شاطئ الشويخ على شارع الخليج العربي بجانب مبنى الـ KPC ذهابا باتجاه واحد فقط. ويفتح السباق مجال المشاركة من عمر 15 عاما وما فوق.



ويأتي سباق الوطني للمشي في إطار المبادرات الاجتماعية التي دأب البنك الوطني على تنظيمها سنويا تأكيدا على نهجه الثابت في تنمية المجتمع. وتشمل مبادرات الوطني مختلف الفعاليـــات الاجتـمـــاعــية والإنسـانـيــة والخيريـــة والتعليمـــيـة والــرياضية والبيئية التي تسعى إلى خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته على نحو أفضل.