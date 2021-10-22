تختتم في الـ 7 من مساء اليوم، بطولة الكويت للترايثلون للصغار على صالات وملاعب اللجنة الأولمبية الكويتية، في مدينة جابر الأحمد، والتي ينظمها الاتحاد الكويتي للترايثلون وتشمل الجري والدراجات الهوائية والسباحة، وذلك بحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وحمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة، ونائبيه د.صقر الملا ود.علي مروي، وكذلك رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر، وأعضاء اللجنة الشيخ مبارك الفيصل وفاطمة حيات. وكانت بطولة الكويت للترايثلون قد انطلقت يوم الجمعة قبل الماضي، عبر إقامة سباق الاكواثلون، واستكملت يوم الجمعة الماضي بتنظيم سباق «الداوثلون»، على ان يكون الختام اليوم.



من جانبه، تقدم راشد الكندري رئيس نادي اتحاد الترايثلون، بالشكر للوزير عبدالرحمن المطيري، على اهتمامه ودعمه الكبير للهيئات الرياضية وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وكذلك للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية.



وأكد الكندري ان الاتحاد سينظم سباقات الدراجات الهوائية لكبار الشخصيات التي ستحضر اليوم، وهو سباق ترفيهي يسبقه بدء منافسات الترايثلون من الرابعة حتى السادسة والنصف مساء، على ان يقام حفل الختام في السابعة مساء.