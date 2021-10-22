

عاد منتخب فرنسا للمراكز الثلاثة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد فوزه بلقب دوري الأمم الأوروبي قبل نحو 10 أيام.



وتقدم منتخب «الديوك» من المركز الرابع للمركز الثالث في التصنيف العالمي الصادر امس، خلف بلجيكا المتصدر والبرازيل الوصيف.



وحافظ منتخب بلجيكا على موقعه في الصدارة بفارق 12 نقطة فقط عن البرازيل رغم خسارته في مباراة تحديد المركز الثالث لدوري الأمم الأوروبي أمام إيطاليا التي تقدمت للمركز الرابع.



وتراجع منتخب إنجلترا من المركز الثالث إلى الخامس وتقدم منتخب إسبانيا مركزا واحدا ليصبح في المركز السابع خلف منتخب الأرجنتين صاحب المركز السادس.



وحل منتخب البرتغال في المركز الثامن يليه المكسيك في المركز التاسع ثم الدنمارك في المركز العاشر.



وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا يليه منتخب اليابان ثم أستراليا ثم كوريا الجنوبية ثم قطر.



وتصدر منتخب السنغال تصنيف قارة أفريقيا يليه منتخب تونس ثم المغرب ثم الجزائر ثم نيجيريا.



الى ذلك، تقدم المنتخب المصري 4 مراكز عن التصنيف الشهري الأخير لـ «فيفا»، حيث كان في المركز الـ48 عالميا، وشهد التصنيف حفاظ مصر على مركزها السادس افريقيا والرابع عربيا.



ويحتل المنتخب السنغالي المركز الأول على المستوى الإفريقي والـ20 عالميا، يليه المنتخب التونسي في المركز الثاني والـ27 عالميا، ثم المنتخب المغربي والذي يحتل المركز الـ29 عالميا.