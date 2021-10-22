قاد يوليوس راندل والوافد الجديد الفرنسي إيفان فورنييه فريقهما نيويورك نيكس للفوز على بوسطن سلتيكس 138-134 بعد شوطين إضافيين، فيما ثأر دنفر ناغتس من فينيكس صنز بفوزه عليه 110-98، في مستهل منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



على ملعب ماديسون سكوير غاردن، سجل راندل 35 نقطة وأضاف فورنييه في سلة فريقه السابق وفي أول مباراة له في عقر دار فريقه الجديد بعد انتقاله إليه في أغسطس، 32 نقطة، منها ثلاثية حاسمة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني الإضافي، إلى جانب 6 مرتدات و4 سرقات، في فوز دراماتيكي لنيكس.



وفي فينيكس، قاد أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناغتس للفوز على فينيكس صنز 110-98، بتسجيله 27 نقطة والتقاطه 13 مرتدة.



وسجل الكاميروني جويل إمبيد 22 نقطة وقاد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي بدا واضحا انه لا يبالي بالجدل الدائر حول لاعبه الأسترالي بن سيمونز، للفوز على نيو أورليانز بيليكانز 117-97.



في المقابل، أحرز كارل-أنتوني تونز من الدومينيكان 30 نقطة لفريقه مينيسوتا تمبروولفز الفائز على هيوستن روكتس 124-106، فيما أضاف أنتوني إدواردز 29.



واستهل يوتا جاز، أفضل فريق في الدوري العادي في الموسم الماضي، حملته بفوز سهل على أوكلاهوما سيتي ثاندر 107-86.