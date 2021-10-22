يسعى أوساسونا إلى مواصلة صحوته والانفراد بالمركز الثاني عندما يستضيف غرناطة اليوم في افتتاح المرحلة الـ 10 من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



ويحتل أوساسونا المركز الخامس برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف خلف أندية ريال مدريد وإشبيلية وأتلتيكو مدريد التي لعبت مباراة أقل.



ويأمل أوساسونا في تحقيق فوزه الرابع تواليا والسادس هذا الموسم، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام غرناطة المنتشي بفوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على جاره إشبيلية 1-0 في الثالث من الشهر الجاري.



ويدخل أوساسونا المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه الثمين على مضيفه فياريال 2-1 الإثنين في ختام المرحلة التاسعة.



وتستكمل المرحلة غدا السبت، حيث يلتقي فالنسيا مع ريال مايوركا، وقادش مع ديبورتيفو ألافيس، وإلتشي مع إسبانيول، وأتلتيك بلباو مع فياريال.



إيطاليا



يسعى ميلان إلى مواصلة نتائجه المميزة في الدوري الإيطالي عندما يحل ضيفا على بولونيا غدا ضمن المرحلة الـ 9 من المسابقة.



ويلعب غدا أيضا ساليرنيتانا مع إمبولي، وساسوولو مع فينتزيا، فيما تفتتح المرحلة اليوم بلقاءي تورينو مع جنوى، وسامبدوريا مع سبيتزيا.



فرنسا



تنطلق منافسات المرحلة الـ 11 من الدوري الفرنسي مساء اليوم بإقامة لقاء وحيد يجمع بين سانت إيتيان وأنجيه، فيما تستكمل مباريات المرحلة غدا بمواجهتي نانت مع كليرمون، وليل مع بريست.



ألمانيا



تنطلق منافسات المرحلة الـ 9 من الدوري الألماني مساء اليوم بإقامة لقاء وحيد يجمع بين ماينتس وأوغسبورغ، فيما يلعب غدا أرمينيا بيليفيلد مع بوروسيا دورتموند، وبايرن ميونيخ مع هوفنهايم، ولايبزيغ مع غرويتر فورث، وفولفسبورغ مع فرايبورغ، وهرتا برلين مع بوروسيا مونشنغلادباخ.



وسيكون بايرن ميونيخ المتصدر برصيد 19 نقطة مرشحا لتجاوز عقبة هوفنهايم صاحب المركز التاسع برصيد 11 نقطة.