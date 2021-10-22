التقى نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح بشبيهه بالشمع في عرض خاص بمتحف «مدام توسو» في لندن، ووصف العمل بأنه لا يصدق.



وقال صلاح: «إنها نعمة يجب أن يتم الاعتراف بها وتخليدها بهذه الطريقة، لم أستطع تصديق ذلك عندما وقفت إلى جانب شبيهي، كان الأمر أشبه بالنظر إلى انعكاسي في المرآة».



ويرتدي تمثال صلاح البدلة الكريمية التي ارتداها على غلاف مجلة جي كيو الشرق الأوسط، وسيتمكن المعجبون من مشاهدة التمثال اعتبارا من اليوم الجمعة، إلى جانب ديفيد بيكام المفضل في القائمة الأولى، ودام هيلين ميرين وبراد پيت، وفقا لموقع «إنفليد أندبندنت».



من جانبه، قال المدير العام في متحف «مدام توسو» تيم ووترز: «محمد صلاح هو أحد عظماء اللعبة، ويمكن القول إنه الأفضل في العالم حاليا، ويستحق بشكل لا يصدق شخصية مدام توسو لندن».



وكشف متحف مدام توسو لتماثيل الشمع، في العاصمة البريطانية لندن، أمس عن تمثال صلاح.



ونشر الحساب الرسمي للمتحف على «تويتر» صورا لصلاح بجانب تمثاله الشمعي، مع كتابة: «ملك مصر قد وصل».