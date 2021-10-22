يمني أرسنال النفس بالعودة إلى سكة الانتصارات عندما يستضيف أستون فيلا اليوم في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وفشل الفريق اللندني في تحقيق الفوز في مباراتيه الأخيرتين بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه برنتفورد 0-0 وضيفه وجاره كريستال بالاس 2-2 عندما أنقذه مهاجمه البديل الفرنسي ألكسندر لاكازيت من الخسارة في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.



وبعدما ظن المدفعجية أنهم عادوا إلى السكة الصحيحة بثلاثة انتصارات متتالية بعد ثلاث هزائم متتالية في بداية الموسم، انتكسوا مجددا ليتراجعوا إلى المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، وبالتالي ستكون استضافة أستون فيلا الثالث عشر برصيد 8 نقاط، فرصة لمعانقة الفوز.



ويأمل مدرب «المدفعجية» الإسباني ميكيل أرتيتا في استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي أستون فيلا عقب خسارتهم المباراتين الأخيرتين أمام توتنهام وولفرهامبتون، وذلك بعد فوزين غاليين على إيفرتون ومان يونايتد.



ويبدو تشلسي مرشحا فوق العادة للحفاظ على الصدارة عندما يستضيف نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير غدا السبت.



ويمني الفريق اللندني النفس باستغلال القمة النارية التي تنتظر مطارده المباشر ليفربول أمام غريمه التقليدي مضيفه مان يونايتد الأحد في ختام المرحلة لتوسيع فارق النقطة الوحيدة بينهما.



ويتربص مان سيتي الثالث بفارق نقطتين خلف تشلسي ونقطة واحدة خلف ليفربول، بالأخير عندما يحل ضيفا على برايتون في مباراة لن تكون سهلة على رجال المدرب الإسباني جوسيـــب غوارديـــولا، خصوصا أن أصحاب الأرض يحتلون المركز الرابع بفارق نقطتين خلفهم.



ويلعب غدا السبت أيضا ساوثمبتون مع بيرنلي، وإيفرتون مع واتفورد، وليدز يونايتد مع ولفرهامبتون، وكريستال بالاس مع نيوكاسل يونايتد.