القاهرة - هناء السيد



انطلقت بالقاهرة مؤخرا اجتماعات اللجان الـ 4 للبرلمان العربي وشهدت الاجتماعات انتخاب رؤساء اللجان، حيث تمت تزكية النائب د.محمد الحويلة عضو مجلس الأمة عضو البرلمان العربي رئيسا للجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي.



وثمن الحويلة دور أعضاء البرلمان العربي من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل الديبلوماسية البرلمانية العربية ومساعيها وتفاعلها مع البرلمانات العالمية. وأعرب النائب الحويلة عن سعادته لهذه التزكية من جانب الأعضاء باللجنة، مؤكدا أن هذا الأمر يأتي تقديرا لدور الكويت البارز في دعم القضايا العربية.



وأشار إلى ان هذا الاختيار «يعد تقديرا للبرلمان الكويتي»، موضحا ان اللجنة ناقشت العديد من القضايا التي تهم العالم العربي.وأوضح الحويلة أن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية تعتبر من اللجان المهمة وتعد العمود الفقري للبرلمان العربي، لافتا الى ان رئيس اللجنة هو كذلك عضو في مكتب البرلمان العربي.



وأكد الحويلة التضامن الكامل مع الحق المصري والسوداني في حماية أمنهما المائي، مشددا في الوقت نفسه على دعم وحدة واستقرار ليبيا. وأشار إلى انه تم استعراض الكثير من المشاريع الخاصة بالأوضاع في العالم العربي ومنها الحالة الليبية، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة بيان يتعلق بليبيا والموافقة عليه، مشددا على تعزيز الأمن القومي العربي. وأضاف ان هناك مشاريع بيانات أخرى خاصة بالحالة اليمنية والوضع في السودان والأمن المائي لمصر والسودان والوضع في الصومال، مؤكدا الدعم لكل هذه الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها، وأنه تم رفع تلك البيانات إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي.



وأوضح الحويلة أنه تم التطرق الى قضية الأمن المائي خلال اجتماع وهناك بيان شامل ومفصل حول الأمر تمت الموافقة عليه يؤكد على التضامن الكامل مع الحق المصري والسوداني في حماية أمنهما المائي. وأضاف الحويلة ان القضية الفلسطينية القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، مشيرا إلى دعم الديبلوماسية البرلمانية العربية من خلال البرلمان العربي والتواصل مع كل الكيانات البرلمانية في المنطقة والكيانات الدولية.



ولفت إلى أن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية تكتسب أهمية خاصة فيما يتعلق بدراسة كل القضايا العربية ومتابعة التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها الدول العربية. وأشار الحويلة إلى ان اللجنة وافقت على مشروع قانون «حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية ورفعته إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي باعتباره من القضايا المهمة وله أهمية كبيرة في دراسة الجوانب الخاصة بأمن المعلومات.



ولفت كذلك إلى ان اللجنة استعرضت في اجتماعها التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، كما بحثت مشروع خطة العمل خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث.