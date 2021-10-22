استقبل أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مكتبه بالديوان الأميري بالدوحة امس وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تراس والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتهم للبلاد.



وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» في بيان امس إنه تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها.



كما اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية بمناسبة زيارتها للبلاد.



وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستراتيجية.



وأفادت وكالة «قنا» بأن كل من دولة قطر والمملكة المتحدة أعلنتا عن عزمهما إطلاق حوار استراتيجي سنوي بين البلدين، حيث اتفقا على عقد الحوار الاستراتيجي الأول في الربع الأول من عام 2022 في لندن.



جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الذي جرى بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية.



وبدأت تراس جولة خليجية مؤخرا زارت خلالها المملكة العربية السعودية قبل زيارتها قطر، حيث أعلنت قبيل قدومها إلى المنطقة انها تستهدف إقامة علاقات شراكة جديدة للتوصل إلى «صفقة رابحة للجميع».



ووصلت تراس إلى السعودية امس الاول والتقت وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث ناقشا التعاون الثنائي في مجال الأمن الإقليمي والتنمية ومكافحة الإرهاب وسبل تعزيز البلدين العلاقات الاقتصادية، كما تناولت المباحثات آخر مستجدات الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى والمفاوضات المتوقع استئنافها قريبا في هذا الصدد.