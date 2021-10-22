هنأ محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد أهل الكويت بعودتهم مجددا الى الحياة الطبيعية بعد نحو عام ونصف العام من الاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية التي اضطررنا الى اللجوء اليها بسبب أزمة كورونا.



جاء ذلك بمناسبة إعلان سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن العودة الى الحياة الطبيعية، حيث توجه الخالد بقلوب تغمرها الفرحة والبهجة تلهج بالحمد والشكر الجزيلين للمولى سبحانه، مثنيا على الأداء الحكومي خلال تلك الفترة، موجها الشكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء لتنفيذهم بكل اقتدار توجيهات القيادة الرشيدة، ولكل من عملوا بجد وإخلاص وتفان من قيادات ومنتسبي مختلف وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية والأهلية والتطوعية والخاصة على امتداد كويتنا الحبيبة، الذين واصلوا الليل بالنهار لتصل سفينة الوطن الغالي إلى بر الأمان مسطرين بحروف من نور ملحمة مهنية وإنسانية في سجل تاريخ مواجهة الأزمات العالمية، والثناء موصول لجميع المواطنين والمقيمين الذين تعاملوا مع الجائحة بوعي والتزموا بتعليمات السلطات المختصة وحصلوا على اللقاحات المطلوبة فكانوا ركيزة أساسية لنجاح جهود الحكومة في تحقيق المناعة المجتمعية.



وأضاف الخالد: يبقى الرجاء للجميع بأن يواصلوا أداءهم لرسالتهم تجاه أهلهم وذويهم ومجتمعهم والمحافظة على أمن الوطن وسلامة مقدراته، ولمن ما يزالون مترددين في التطعيم للتعجيل بانضمامهم للركب، داعيا المولى سبحانه بالرحمة والمغفرة لشهداء الواجب من منتسبي الصفوف الأولى بمختلف التخصصات ولكل الضحايا من مختلف الأعمار، وأن يلهم ذويهم الصبر ويجعل «كوفيد-19» آخر عهدنا بالجوائح والأوبئة، انه نعم المجيب.