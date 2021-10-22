من منطلق الحفاظ على صحة وسلامة طلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أشاد مدير المعهد الصناعي - صباح السالم أ.محمد الطويل بتجهيزات وتحضيرات الهيئة بمختلف كلياتها ومعاهدها لاستقبال طلبتها ومتدربيها للعودة إلى مقاعد الدراسة التقليدية وفق الشروط والضوابط والاشتراطات الصحية، مؤكدا على استعداد المعهد لتدشين التعليم المدمج باتباع تعليمات وزارة الصحة من خلال توفير عدد كبير من الكمامات الطبية وأدوات التطهير والمعقمات وأجهزة قياس الحرارة لفحص الطلبة والمدربين، بالإضافة إلى تخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج لتنظيم وتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى الورش والمختبرات تطبيقا للتباعد الجسدي، مشيرا إلى أنه تم تقليل أعداد الطلبة داخل المجموعات مع وجود تباعد للمقاعد بمسافة لا تقل عن 2 متر، كما تم تجهيز إعلانات إرشادية تساعد على الحفاظ على الصحة العامة موزعة في جميع مرافق المعهد.