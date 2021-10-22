شارك فريق من الشباب الكويتي بمشروع طموح لصاروخ فضائي في فعاليات معرض (إكسبو دبي 2020) في خطوة منهم نحو استكشاف تكنولوجيا الفضاء وإثبات قدراتهم.



وقال مؤسس مشروع (صاروخ الفضاء الكويتي) ناصر أشكناني إن «مشاركتنا في هذا الحدث العالمي هي تعريف للعالم بإنجازات الكويت وتمثيلها بصورة مشرفة عبر سواعد شبابها في الوصول إلى استكشاف علوم الفضاء الخارجي بأبحاث علمية يمكن أن تفيد البشرية».



وأضاف أشكناني أن مشروع الصاروخ الفضائي (كي.إس.ار) هو مشروع كويتي لبناء وإطلاق صاروخ ذي محرك يعمل بالوقود السائل إلى الفضاء الخارجي، واصفا إياه بأنه «الأول من نوعه في الوطن العربي» متوقعا إطلاقه نهاية العام الحالي.



وأشار إلى أن إطلاق الصاروخ سيكون عبر ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة تجريبية وهي (كي.إس.ار.1.ايه) والتي تهدف للتأكيد على جاهزية الصاروخ دون أي مشكلة وقطعه مسافة تقدر بنحو خمسة كيلومترات.



وأفاد بأن المرحلة الثانية وهي بناء صاروخ (كي.إس.ار.1.بي) بمحرك جديد يهدف إلى الوصول إلى الفضاء وهي خطوة تسعى أيضا نحو تطوير الصاروخ الأول على قطع مسافة تقدر بنحو 30 كيلومترا أما المرحلة الأخيرة والمستقبلية (كي.إس.ار.2) ستكون إطلاق الصاروخ بمدى 116 كيلومترا يعبر من خلالها الفضاء الخارجي «وتحقيق الحلم».



وأعرب عن أمله في «إنشاء شركة نقل لحمولات الفضاء الخارجي إلى مدى دون مداري» تخدم الأبحاث والمشروعات العلمية والشركات التكنولوجية لجميع دول العالم.