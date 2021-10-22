أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أهمية المضي قدما في تنسيق المواقف وتعزيز الديبلوماسية البرلمانية بما يتماشى مع مصالح دول مجلس التعاون الخليجي.



وذكر الغانم أن للديبلوماسية البرلمانية دورا كبيرا في التعبير عن سياسة الدول الخليجية، مضيفا «في الخليج العربي نستخدم الديبلوماسية البرلمانية بما يكرس نمطا تعاونيا ينعكس في التنسيق المستمر بين الكيانات الديموقراطية والبرلمانية قبل الخوض في أي مناقشات على الصعيد الإقليمي والدولي».



جاء ذلك في تصريح صحافي لوكالة أنباء البحرين (بنا) عقب لقائه رئيسة مجلس النواب البحرين فوزية زينل.



وأشاد الغانم بعمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين الكويت وشقيقتها مملكة البحرين، لافتا إلى الدور المميز الذي تقوم به الرئيسة زينل في تعزيز التنسيق والتعاون بين مجلس النواب البحريني ومجلس الأمة الكويتي والأداء اللافت للمجلس خلال فترة توليها الرئاسة.



وأعرب الغانم عن فخره واعتزازه بما تحققه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتي يشهد لها التاريخ بالتميز والازدهار، مضيفا «العلاقات بين البلدين تمتاز بامتدادها التاريخي، وقد أثبتت متانتها على كافة الأصعدة والمستويات بأننا شعوب متكاتفة ومتلاحمة».



وحول أفق التعاون بين المجالس البرلمانية، أوضح الغانم أن الاتصالات مستمرة ودائمة بين لجان البرلمانين، مبينا «تشرفت بلقاء رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية واللجنة المالية، وسيستمر التعاون وسيتطور للأفضل بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».