محمد راتب



أكد مصدر مسؤول في مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن حديقة الحيوان وبعد إقفالها لأكثر من عامين بسبب جائحة كورونا تستعد لاستقبال زوارها من المواطنين والمقيمين فور الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية حاليا، وذلك في ظل شح الأنشطة الترفيهية في البلاد، معلنا في الوقت نفسه أن مجلس الإدارة يستعد لفتح باب الاستثمار وطرح أنشطة متنوعة لأول مرة منذ إنشاء الحديقة، حيث إن ثمة أفكارا متنوعة تدور في فلك المجلس من ضمنها الأنشطة الترفيهية والمطاعم والكافيهات وغيرها.



ولفت المصدر إلى أن أعمال الصيانة تجري حاليا للأقفاص المتهالكة وهناك أعمال بسيطة بالبنية التحتية وتصريف مياه المجاري، في حين سيتم التعاقد بشكل سنوي مع الشركات المتخصصة في الصيانة والتطوير للإبقاء على رونق مميز لحديقة الحيوان طوال أيام السنة.



وأضاف أن الهيئة تعتزم إقامة مخيمات خلال موسم الشتاء الحالي في كل من العبدلي والوفرة، وذلك أسوة ببعض المؤسسات الحكومية وشركات النفط، لافتا إلى أن من شأن ذلك توفير مساحة من الترفيه للموظفين والعاملين في قطاعات الهيئة المختلفة وتعزيز أواصر التواصل وتنظيم الأنشطة المتنوعة.