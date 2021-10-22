أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع استعداده لتلبية استدعاء المحكمة العسكرية له شرط استدعاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قبله باعتبار ان نصر الله مسؤول عن المتظاهرين الذين توجهوا الى عين الرمانة. وقال من خلال إطلالة عبر قناة ام تي في مساء امس، على اي حال لم أتبلغ حتى الآن من "مفوض حزب الله " لدى المحكمة العسكرية للاستماع إلى إفادتي وسأحضر الرد القانوني اللازم، وأيام زمان ولّت وأيام كنيسة سيدة النجاة ولّت.

‎وتابع اذا كان صحيحا مفوض حزب الله لدى المحكمة العسكرية طلب الاستماع إلي "تكرم عينو" شرط أن يستمع الى نصرالله قبلي لأن حزب القوات لديه رخصة وله أعضاء ولا مخالفة بحقه بعد الحرب الأهلية بينما حزب الله لا وجود شرعياً له ولا قانونياً وغير مسجل في وزارة الداخلية ومنتمون له متهمون بجرائم مختلفة

‎وأردف: اللبنانيون "طلع دينن"من حزب الله وموضوع عين الرمانة كان الشعرة اللي قسمت ظهر البعير وهذه نتيجة السياسات الخاطئة.



‎و اضاف : حديث نصرالله كان هدية مسمومة ومليئة بالمغالطات والأكاذيب والإشاعات التي لا ترتكز على أي أساس من الصحة وأحداث الطيونة - عين الرمانة ليست هدية بل أعتبرها حدثاً مشؤوماً كلفنا الكثير من الجرحى في عين الرمانة والكثير من الضحايا في الضاحية.