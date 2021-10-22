منذ الإعلان عن الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها دول «أوكوس» الثلاث: أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، في 15 سبتمبر الماضي يثار سؤال شديد الأهمية في فرنسا وهو: هل تنسحب باريس من الجناح العسكري لحلف شمال الأطلسي «الناتو»؟



لعل ما يبرر هذا التساؤل حجم الاستياء والاستنكار الذي صدر عن باريس ووصل حد استدعاء السفراء، وذلك بعد أن ألغت أستراليا الشهر الماضي عقدا وقعته مع فرنسا في 2016 لشراء 12 غواصة من «مجموعة نافال» الفرنسية بحلول عام 2030، واستعاضت عنه بعقد لشراء 8 غواصات أميركية تعمل بالطاقة النووية بحلول عام 2040، ضمن بنود اتفاقية اكوس التي كانت بريطانيا طرفا فيها أيضا.



الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رد بعدم الاتصال برئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، واستدعاء سفيري بلاده لدى واشنطن وكانبيرا للتشاور.



هذا الاتفاق، الذي تفاوض عليه الطرفان الأسترالي والأميركي سرا لـ 18 شهرا، اعتبرته فرنسا «طعنة في الظهر» من قبل اثنين من أعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو»، على حد تعبير وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.



لم تتفاعل فرنسا مع الموضوع فقط من جهة أن «مجموعة نافال» ستخسر حوالي 10 مليارات جنيه إسترليني (أكثر من 13.6 مليار دولار)، ولكن لأن الاتفاقية ستؤدي أيضا إلى إفلاس استراتيجية المحيط الهندي/ الهادئ، التي طورها ماكرون، والتي بدأ يؤمن بها بشكل جدي بعد زيارته لأستراليا قبل 3 سنوات.



لودريان، أعرب بوضوح أن استبعاد فرنسا من هذه المنطقة من قبل اثنين من حلفائها بالناتو، يقضي على حلم أن تصبح فرنسا قوة عالمية عظمى مرة أخرى، من خلال تشديد الاعتماد على الذات في مستعمراتها السابقة، والتي تصنفها إداريا على أنها إدارات خارجية، وأقاليم ما وراء البحار.



وبعبارة أوضح، يمكن القول إن القوة الاستعمارية لدول «أوكوس» ومعهم فرنسا أصبحت عالقة في جزيرة ريونيون (الخاضعة لفرنسا) في المحيط الهندي، وجزيرة بولينيزيا في المحيط الهادئ، وجزر كاليدونيا الجديدة، التي ستعيد استفتاء الاستقلال عن باريس في ديسمبر المقبل.



وفي حديثه عن «موت دماغ الناتو» في مجلة «الإيكونوميست» قبل نحو عامين، اتهم ماكرون تركيا بشن عمليات عسكرية ضد تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية «ي ب ك» في سورية التي تعتبره أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني «بي كا كا» المصنف إرهابيا.



كما اتهم، الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي ضد «داعش»، بسحب قواتها من سورية دون التنسيق مع الآخرين.

واشتكى من أن حلفاء فرنسا الأكراد في سورية «كانوا في وضع صعب».



يتضح من هذه الكلمات أنه كان على الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، ثني تركيا بطريقة ما عن عملياتها.



ومع ذلك، كان «الموت الدماغي للناتو» سيحدث لو تم تنفيذ اقتراح ماكرون ضد دولة عضو في الحلف، حتى لو تم تنفيذه وفقا للمادة الخامسة لمبادئ الحلف.



يبدو أن فرنسا كانت تستهدف «الناتو» في العامين الماضيين لعدم دعمه لمصالحها الوطنية/ الاستعمارية في أجزاء مختلفة من العالم، وذلك يؤكد أن الناتو يعني أولا وقبل كل شيء الولايات المتحدة.



ويجب ألا ينسى جميع أعضاء «الناتو»، بما في ذلك القوى العالمية السابقة مثل فرنسا والمملكة المتحدة، أن المصالح الأميركية لها الأولوية في الحلف.



وجاء أول رد فعل ضد هذا النهج المشوه في الناتو من فرنسا قبل نحو 56 عاما، حيث قال الرئيس الأسبق شارل ديغول، بمؤتمر صحافي في 21 فبراير 1966، إن «الناتو» أنشأ محمية أميركية في أوروبا.



وأضاف ديغول، أن الولايات المتحدة فرضت استراتيجيات عسكرية أميركية على أوروبا وفرنسا، والتي أجبرت أعضاء الحلف على خوض حروب لم يرغبوا في خوضها، وقال إن تبني الهيمنة الأميركية أمر مستحيل.



وشدد ديغول على أن فرنسا لن تشارك سيادتها الوطنية وقدراتها النووية مع أي أحد، بما في ذلك أعضاء الناتو، ثم قررت فرنسا بعدها الانسحاب من الجناح العسكري للناتو.



وجاءت عودة باريس إلى الجناح العسكري لحلف شمال الأطلسي في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي (2007 - 2012)، الذي جادل، بأن فرنسا تشارك في العديد من عمليات الناتو، لذلك يجب أيضا إدراجها في آلية صنع القرار، ولهذا السبب أعيد دمج فرنسا في الجناح العسكري في قمة ستراسبورغ لحلف الناتو عام 2009.



ورغم أن الولايات المتحدة أنقذت فرنسا من الغزو (النازي)، إلا أن فهم ديغول للسيادة الوطنية كان ضد إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية الأميركية في العالم الغربي منذ 1945 وما بعده.



ففي ذلك المؤتمر الصحافي، الذي عقد بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس الناتو، ألمح ديغول إلى أنه قد يستخدم المادة 13، التي تنص على الحق في مغادرة المنظمة تماما، بدءا من 4 أبريل 1969.



ومع ذلك، لو لم يخسر ديغول الاستفتاء لإصلاح مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي تم إجراؤه في 1969، وأدى إلى تركه للسلطة، فربما كانت فرنسا غادرت الناتو بالفعل.



وتقوم سياسة الدفاع الفرنسية على نهج «الاستقلالية الاستراتيجية»، في سياق مبادئ الاستقلال والسيادة الوطنية.



ولا يشمل هذا النهج فقط الدفاع عن البلاد ضد التهديدات الخارجية باستخدام مواردها الخاصة، ولكن أيضا امتلاك القدرة على الدفاع عن المصالح والقيم الفرنسية في جميع أنحاء العالم.



كما يشمل نهج «الاستقلال الذاتي الاستراتيجي» أيضا الدفاع عن الاتحاد الأوروبي حسبما ورد في تقارير معهد الدراسات العليا للدفاع الوطني (IHEDN)، حيث تحاول فرنسا أيضا إقناع أعضاء الاتحاد الأوروبي بذلك باستخدام الأدوات الديبلوماسية والسياسية.



يبدو واضحا أنه ليس جديدا بالنسبة لفرنسا أن تعمل من أجل تمتع أوروبا بـ «استقلال ذاتي استراتيجي في مجال الدفاع»، ولكن من الواضح أيضا أن ماكرون يعمل على تسريع هذه الجهود مع دول «أوكوس».



وأخيرا، اجتمع أعضاء الاتحاد الأوروبي (27 عضوا) على العشاء في قلعة «بردو» في العاصمة السلوڤينية ليوبليانا، في 5 الجاري، حيث كانت هذه القضية البند الرئيسي على جدول الأعمال.



كما كشفت وسائل إعلام، أن هناك إجماعا بين الزعماء الأوروبيين حول ضرورة تحقيق «استقلال ذاتي استراتيجي في مجال الدفاع»، ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أنه يمكن إيجاد قوة دفاع أوروبية بديلة للناتو في وقت قصير.



في 4 الجاري، أرسلت الولايات المتحدة وزير خارجيتها أنطوني بلينكن إلى باريس، التي أمضى فيها 10 سنوات في طفولته، لتهدئة العلاقات الثنائية المتوترة مع دول «أوكوس»، بينما استقبله ماكرون في اليوم التالي.



وأعلن الإليزيه أن الغرض من الزيارة «استعادة أجواء الثقة مع واشنطن»، ومن المتوقع أن يلتقي ماكرون بالرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت لاحق من هذا الشهر.



بينما كان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، الذي يزور الولايات المتحدة في نفس التاريخ، متحاملا على ماكرون خلال خطابه الذي ألقاه في جامعة جورج تاون، إلا أنه أكد تفهمه لخيبة أمل الرئيس الفرنسي.



وأشار إلى أن إنشاء آلية دفاع أوروبية موازية لحلف «الناتو» الذي تتحمل 80% من ميزانيته دول من خارج الاتحاد الأوروبي، تعد مخاطرة بتقسيم التحالف وإضعافه، وبلا شك فإن رأي ستولتنبرغ يعكس نهج واشنطن تجاه هذه القضية.



وتؤدي هذه التطورات جميعها إلى طرح السؤال حول مغادرة فرنسا للحلف، ذلك أن العديد من مرشحي الرئاسة الفرنسية قدموا وعودا بسحب فرنسا من الجناح العسكري لحلف الناتو، وخاصة مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف)، التي من المتوقع حسب الاستطلاعات أن تنافس ماكرون مجددا في الجولة الثانية من انتخابات أبريل 2022.



ورغم أن لوبان واليساري المتطرف جان لوك ميلينشون، دافعا عن القضية من بعيد، فإن كزافييه برتراند، مرشح الجمهوريين (يمين الوسط)، والمتقدم على الأسماء الأخرى في استطلاعات الرأي، يحمل الرأي نفسه حول هذه المسألة بالتوافق مع النهج «الديغولي» للانسحاب من الجناح العسكري للحلف.



ونتيجة لذلك، يمكن القول إن ماكرون وفرنسا لن ينسحبا من الجناح العسكري لحلف الناتو في حال وجود فرصة كبيرة لإعادة انتخابه مرة أخرى.



ومع ذلك، فإذا فازت لوبان أو إذا تم انتخاب برتراند كمرشح لحزب الجمهوريين، وفاز بالرئاسة، فهذا يعني أن الانسحاب سيتم.