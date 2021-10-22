أثار الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان والعراق توقعات بأن واشنطن تعتزم الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط بأسرها، بعد أن تسببت الحروب التي خاضتها في دول بالمنطقة تحت ذرائع مختلف، في استنزافها معنويا وماديا وكلفتها عددا كبيرا من أرواح الجنود الأميركيين، من دون أن تحقق ما كانت تصبو إليه.



وهذه النتيجة، بالإضافة إلى رغبة واشنطن في التركيز على تحجيم قوى أخرى تمثل تهديدا كبيرا لهيمنتها وبالتحديد الصين وروسيا، جعلتها تفكر بعيدا عن منطقة الشرق الأوسط إلى حد ما، لتركيز الموارد على مجابهة تلك التحديات، مع الاحتفاظ قطعا بسبل حماية مصالحها في المنطقة.



ويقول الباحث والمحلل علي دميرداش، الحاصل على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كارولينا الجنوبية، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست»: إنه ربما لا شيء يجسد الفشل الذريع لانخراط واشنطن في أفغانستان منذ 20 عاما وعدم كفاءتها الأوسع في بناء الدول بالشرق الأوسط من صور الأفغان المتشبثين بطائرات (سي 17) التابعة للقوات الجوية الأميركية قبل أن يسقطوا من ارتفاع مئات الأقدام في الهواء ليلقوا حتفهم.



ولم يكف مبلغ 2.3 تريليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين ولا تضحيات أكثر من 2400 جندي للتغلب على ضخامة الاختلافات العرقية والقبلية والدينية اللازمة لبناء دولة أفغانية ديموقراطية وصديقة للولايات المتحدة.



ويضيف دميرداش الذي عمل أستاذا للشؤون الدولية في كلية تشارلستون الأميركية من 2011 إلى 2018، أن العراق يعد قصة مماثلة، فبعد إنفاق تريليوني دولار والتضحية بأكثر من 4500 جندي أميركي تم تسليم العراق إلى إيران على طبق من فضة بعدما أنجزت ما لم تتمكن إيران من تحقيقه خلال ثمانينيات القرن الماضي، ولم تكن طهران أبدا صاحبة نفوذ مؤثر في السياسة العراقية كما هي الآن.



وصوت البرلمان العراقي على طرد القوات الأميركية، وتقوم الميليشيات المدعومة من إيران بشكل روتيني بشن هجمات بالصواريخ وقذائف الهاون والطائرات بدون طيار على القوات الأميركية المتمركزة في القواعد العسكرية العراقية في محاولة واضحة لإجبارها على الخروج. وعلاوة على ذلك، لم يمهد الغزو الأميركي للعراق الطريق أمام تمدد إيران في العراق وسورية ولبنان فحسب، بل سهل أيضا استغلال روسيا والصين لصناعة النفط العراقية ذات الربح الوفير. وأصبحت روسيا الآن المورد الرئيسي للأسلحة للعراق، بحسب دميرداش.



ويضيف الكاتب أن النمط نفسه يتكرر في سورية، حيث يعتقد أنه تم نشر ما يقدر بنحو 900 جندي أميركي. وكما هو الحال في أفغانستان والعراق، ورغم إنفاق مليارات الدولارات، فشلت واشنطن بعناد، في رؤية عدم جدوى جهودها لبناء الدولة في سورية. وببساطة، تحول الحقائق العرقية والقبلية والدينية على الأرض، فضلا عن وجود القوى الإقليمية، روسيا وتركيا وإيران، دون جهود واشنطن لإنشاء دولة كردية صديقة للولايات المتحدة في المنطقة. وبدلا من الحفاظ على مسعى عقيم من الأفضل للولايات المتحدة أن تحاول خفض حجم خسائرها.



ويقول دميرداش إن الولايات المتحدة لديها العديد من الإنجازات العظيمة، لكن بناء الدول ليس أحدها. فمن ڤيتنام إلى أفغانستان إلى العراق، أثبتت واشنطن مرارا أن بناء الدول ليس المجال الذي تكمن قوتها فيه. وأشار إلى أن عجز أميركا عن فهم آلاف السنين من الديناميكيات الاجتماعية والقبلية القديمة التي تحدد هوية الشرق الأوسط، واعتمادها المفرط على الجيش الأميركي، الذي لم ينج من المزيد من الدمار والفوضى، ودعمها المتهور والمندفع للوكلاء الذين يخلون بالتوازن الإقليمي، كلها عوامل ساهمت في فشل أميركا في إحراز تقدم بالشرق الأوسط.



وخلص دميرداش إلى أنه منذ سقوط الاتحاد السوفييتي أهدرت الولايات المتحدة الأعوام الـ 30 الماضية في التعثر بين نهري الفرات ودجلة بالعراق وفي جبال أفغانستان، ومطاردة شبح الإرهاب الذي لم يؤد إلا إلى استنزافها ماليا، ليحاصر الشعب الأميركي بـ «الإجهاد الأبدي بسبب الحروب»، وقد سمحت واشنطن للصين في الوقت نفسه بأن تصبح منافسا خطيرا للهيمنة العالمية للولايات المتحدة. وبدلا من البقاء على هذا المسار وتدوير عجلاتها في سورية، سيكون من الأفضل لواشنطن تحويل انتباهها إلى مسائل أكثر أهمية، كما يتعين عليها السماح للقوى الإقليمية بمعالجة مشكلة لم تكن أبدا تقع ضمن مسؤوليتها.