بيروت - بولين فاضل

يبدو أن فناني لبنان اليوم وكأنهم في دائرة الاتهام، وبالتالي في موقع الدفاع عن النفس، فمن يتابع مقابلاتهم وإطلالاتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي يلاحظ أن ثمة سؤالا يلاحقهم أينما حلوا ويتعلق بعودتهم إلى إحياء الحفلات في لبنان والخارج والاحتفاء بالحياة، فيما بلدهم غارق في استجداء سبل وقف الانهيار، والشعب يحترق في أتون الغلاء والعوز «والعيش من قلة الموت»، بمعنى آخر هم في واد وأبناء وطنهم في واد، هم في حالة فرح فيما السواد الأعظم من اللبنانيين في حالة قلق وأرق وحزن، كما يقول البعض.



صحيح أن السؤال عن الفرقة بينهم وبين أهل البلد يحضر أينما حضروا وغنوا، غير أن جوابهم الدفاعي التبريري حاضر أيضا وأحيانا بقوة وحدة، والنموذج الأول مع الفنان ملحم زين الذي يغني اليوم الحفلات والأفراح والذي كان اختار دبي مكانا لإقامة عائلته، فهو يرى أن هذه الحفلات مظهر من مظاهر الحياة التي من شأنها احياء الروح في لبنان، اذ لا يجوز - كما يقول - أن يتوقف كل شيء في البلد بل يجب المضي في احياء الحفلات التي تبعث الحركة في الاقتصاد وتشكل جزءا من عملية اعادة عجلة الدورة الاقتصادية الى الدوران. ويضيف ملحم: من يحب لبنان، يجب أن يتمسك بصورته الجميلة التي هي صورة الفرح، فلا يتوانى بالتالي عن احياء الحفلات ولو تطلب ذلك كسر سعره أو أجره.



أما الفنان راغب علامة الكثيف النشاط الغنائي هذه الأيام، فقد تعرض لانتقادات على خلفية حفلاته الكثيرة المتزامنة مع أنين ناسه في لبنان، وردا على اتهامه بعدم التعاطف مع أبناء الوطن بدليل استمراره في احياء الحفلات، دافع راغب عن نفسه وعن سائر الفنانين اللبنانيين بالقول: لبنان لا يموت، وشعبه هو شعب محب للحياة ويقاوم محاولة السلطة الحاكمة كسره وتيئيسه، لمَ يستمر مثلا الطبيب في لبنان بالعمل ويستمر المحامي في الذهاب الى مكتبه، فيما ممنوع على الفنان أن يغني؟ لمَ عينهم دائما في الفنان اذا غنى؟ هل لأنه مصدر فرح للآخرين؟ هناك من يريد طمسه، لا، لن يحصل ذلك وسنظل نغني ونعمل ونزرع الفرح وسنظل ننتج وننجح ونعيل العائلات التي تكسب رزقها من خلالنا، هم يخافون من صوتنا، ولهذا السبب لن نرضخ لهم.



من جهته، رد الفنان غسان صليبا- وهو الذي كانت له مساهمة في صنع الحفل الأخير لجوائز «الموريكس دور»- على منتقدي الفنانين لإحيائهم الحفلات في لبنان بالقول إنه في الماضي كانت الحرب قائمة في لبنان والقصف يدور وكان الفنانون يحيون الحفلات، فما الذي تغير اليوم؟ وأضاف: اقامة الحفلات والغناء من شأنهما إعطاء صورة جميلة عن لبنان وبث شيء من الأمل، فهل المطلوب أن نجلس في بيوتنا ونبكي ونندب؟



الفنان زياد برجي من جهته يؤكد أن احياء الحفلات يؤكد أن مهنة الفن في لبنان لم تنته، مشيرا الى أنه لا يجوز لفناني لبنان أن ينسحبوا من خارطة المنافسة ويجب أن يكونوا مثالا للأحرار ومقاومة كل الظروف، وسأل: هل المطلوب أن ننهار ونستسلم؟ لا، مستحيل أن ننتهي بالرغم من كل الأجواء المحيطة بلبنان، «بدنا نرجع نوقف عاجرينا».



وقال الفنان فارس كرم في هذا الصدد: مصيبة إن قدمنا الحفلات، ومصيبة إن توقفنا عن الغناء، أنا مثلا انتهيت من تحضير «ألبوم» منذ مدة طويلة لكنني لن أصدره مراعاة لأوضاع أهل بلدي، في الوقت نفسه، يجب أن نستمر كفنانين، فأنا مثلا ان توقف نشاطي، يتوقف مصدر رزق خمسين عائلة.